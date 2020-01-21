وزارة العمل: فرقنا تحقق بحادثة انتحار احدى العاملات المنزلية في سليم سلام

أعلنت ​وزارة العمل​، في بيان لها، انه "وفور معرفة الوزارة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ب​انتحار​ احدى العاملات في الخدمة المنزلية في محلة سليم سلام في ​بيروت​، تحرك فريق من الوزارة بناء لتوجيهات ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل ابو سليمان​ للقيام بالتحقيقات الازمة واخذ الاجراءات المتاحة من قبل الوزارة في حال ثبوت مسؤولية رب العمل مباشرة او غير مباشرة بانتحارها او سوء معاملتها، ومن هذه الاجراءات ادارجه وافراد عائلته على لائحة الحظر في الوزارة ما يعني منعهم من استخدام اي عاملة جديدة في الخدمة المنزلية.

من جهة اخرى، اوضحت وزارة العمل انها تتابع قيام بعض المستخدِمين بنشر اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي يعرضون فيها العملات في الخدمة المنزلية للتنازل عبر استخدام عبارات تنتهك كرامة العاملات وابسط ​حقوق الانسان​ وتمثل "عبودية" حديثة"، محذرة من أن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تبرر ابداً التعامل بطريقة غير انسانية مع ​العمال​ او انتهاك حقوقهم، وتذكّر بأنها تعمل على الغاء نظام الكفالة المعمول به".