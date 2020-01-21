الحريري يترأس إجتماعا لكتلة المستقبل عصر اليوم

يترأس رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ عصر اليوم في ​بيت الوسط​ اجتماعا ​كتلة المستقبل​ النيابية في حضور رئيسة الكتلة النائب ​بهية الحريري​، ويتناول البحث خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. إضغط للمزيد

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