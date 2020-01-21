أبو الحسن: لم يعد أحد يتشوق لولادة هكذا حكومة بعدما انتهكتم كل الأصول الدستورية

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أحدًا لم يعد متشوّقًا لولادة هكذا ​حكومة​ رغم أهميّة الإستحقاق، بعدما انتهكتم كلّ الأصول الدستوريّة، وبعد كلّ هذا الإستخفاف بآلام الناس، وبعد إمعانكم بممارسة ​سياسة​ الإستئثار والكيد والتعطيل الّتي أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الخطير؛ بشهادة الحلفاء قبل الخصوم"، سائلًا: "أي صنف من المسؤولين أنتم؟".

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