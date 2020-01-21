أصحاب المحطات: اعطاء مهلة اضافية للاتصالات مع المسؤولين المعنيين

قررت ​الجمعية العمومية​ لنقابة أصحاب محطات بيع المحروقات تكليف رئيس النقابة اجراء المزيد من الاتصالات مع رئيس الحكومة وتجمع الشركات المستوردة للنفط ووزيرة الطاقة والمياه لايجاد الحلول اللازمة لانصاف أصحاب المحطات في لبنان على ان تعود الجمعية العمومية للانعقاد في خلال 48 ساعة اي يوم الجمعة على يحدد الموعد لاحقا.

وكانت الجمعية العمومية قد اجتمعت برئاسة النقيب سامي البراكس وحضور حشد من أصحاب المحطات ( 75 محطة) وناقشت الخطوات الواجب اعتمادها لانصاف أصحاب المحطات، تقرر اعطاء مهلة اضافية للاتصالات مع المسؤولين المعنيين.