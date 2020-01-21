شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة أمام "أفريقية النواب" حول تعظيم دور الجاليات المصرية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، على مدار الأسبوع القادم، 3 اجتماعات تتناول من خلالها الشأن الأفريقى، تبدأ بلقاء عبدالمحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام للتحدث عن أهمية الإعلام لتوعية المواطنين بخطورة واهمية التحديات الإقليمية ودور مصر افريقيا، وذلك يوم الأحد القادم.

أما يوم الاثنين، تلتقى اللجنة السفيرة نبيلة مكرم - وزير الهجرة وذلك لعرض رؤية الوزارة في شان التواصل مع المصريين بالخارج وبصفة خاصة افريقيا وعرض سبل الاستفادة وتعظيم دور الجاليات والمغتربين في افريقيا لخلق تجمعات لقوي ناعمة قادرة علي بتاء جسور ما بين مصر والدول الافريقية.

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وحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها تلقى يوم الثلاثاء المقبل مع سفير تنزانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية التنزانية لاسيما علي المستوي الافريقى.

ويأتى لقاء "رضوان" مع السفير التنزانى بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

يذكر أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفى، لوكاله اللجنة، وفى أمانه السر النائب جمال صابر.