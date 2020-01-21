شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تخصص 250 مليون جنيه لإنشاء جناح جديد بمستشفى طهطا فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على تخصيص دعم مالى قدره 250 مليون جنيه، لإنشاء جناح خاص بمستشفى طهطا المركزى، يشمل غرف عناية مركزة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى غرف للحضانات والغسيل الكلوي، وذلك في ضوء طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وكان سالم قد تقدم بطلب لوزير الصحة السابق لإنشاء جناح بمستشفي طهطا، يخصص للعنايات المركزة بكافة أنواعها، وكذلك حضانات للاطفال المبتسرين ووحدات للغسيل الكلوي، نظرا لعدم كفاية الامكانيات الحالية لتقديم الخدمة الملائمة لأهالى طهطا، كما تقدم بطلب أخر لرئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط لتوفير التمويل اللازم، لإنشاء هذا الجناح الهام إلى أن انتهت دراسة مديرية الصحة بسوهاج بضرورة إنشاء هذا الجناح للحاجة الشديدة، لذلك بعدها وافقت وزارة التخطيط على الاعتمادات المالية اللازمة للإشاء المشروع خلال 15 شهر من تاريخ استلام الموقع للجهة المسند إليها تنفيذ المشروع وهى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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يذكر أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، كانت قد واجهت استجوابا مقدمنا لها من النائب محمد الحسينى، بشأن اهمال مستشفى بولاق الدكرور العام وتهالكها، وكانت قد أعلنت في تعقيبها على الاستجواب الذى طالب بسحب الثقة منها بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام، إنها تسلمت الحقيبة الوزارية في 14 يونيو 2018، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020، والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى، وتابعت: "رصدنا أموال للأوضاع الملحة في المستشفيات بالمحافظات، التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار.. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى".