شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "سياحة البرلمان" يتفقد طريق سفاجا -مرسى علم الجديد ومشروع "مرسى شجرة " السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، محمية وادى الجمال ومنتجع مرسى شجرة، والتقى الوفد بمسئولى البيئة ووزارة النقل، علي هامش تفقد الوفد للمنشآت السياحية والاستماع لمشاكل المستثمرين بمدينة مرسى علم فى زيارته التى بدأت الأحد الماضى.

وأوضح المهندس محسن زهران مدير المنطقة التاسعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى أنه بهدف خدمة السياحة بمرسى علم يجرى حاليا استكمال ازدوج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 200 كيلو متر ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مضيفا أن هذا الطريق يخدم أيضا مشروع المثلث الذهبى.

وقال إنه تم إنهاء أعمال رفع كفاءة الطريق الشريانى بمدينة مرسى علم بطول 20 كيلو مزدوج واستعدال المنحنيات الخطر180 مليون جنيه.

وأكد زهران أن شبكة الطرق فى البحر الأحمر تمتد ياجمالى أطوال 2700 كيلو متر، وكلها تخدم قطاع السياحة.

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وخلال تفقد منتجع شجرة السياحى العملاق قال اللواء فراج المدير التنفيذى للمشروع أن التكلفة الإجمالية بلغت 500 مليون جنيه لإقامة 1000غرفة فندقية، واضاف أن المشروع يتم على 3 مراحل وتم الانتهاء من مرحلتين بطاقة 652 غرفة وجارى حاليا استكمال المرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال فى فنادق مرسى علم سجلت أعلى المعدلات خلال العام المنتهى 2019.

وطالب أعضاء الوفد البرلمانى الذى يضم حسين خاطر وياسين عبدالصبور وأمين مسعود ومنجود الهوارى وأحمد ادريس، مسئولى هيئة التنمية السياحية بحل مشاكل المستثمرين وانهاء النزاعات الخاصة بالاراضى .