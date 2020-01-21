شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية :مشاركة الرئيس في قمة "بريطانيا - أفريقيا" يؤكد حرص مصر دعم القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، يؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدما في أي خطوة من شأنها دعم تطلعات القارة الأفريقية نحو التنمية والاستقرار والتعاون مع الدول الكبرى والكيانات الاقتصادية

وأضافت البرلمانية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي في تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، خاصة وأن بريطانيا لها العديد من الاستثمارات في أفريقيا.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الفرص والتحديات المشتركة بين أفريقيا وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإقرار التنمية، وأيضا العديد من الفرص الاستثمارية لاستغلال قدرات وإمكانيات القارة الأفريقي، لافته إلي أن التعاون مع القارة الأفريقية سيحقق العديد من المزايا من ناحية استغلال الموارد والإمكانيات وتقليل فرص انتشار الإرهاب وغير ذلك الكثير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد إن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى فى تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، معربا عن تقديره للملكة المتحدة فى دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا فى أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.