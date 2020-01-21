شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة عمل بـ"خطة البرلمان" تجتمع لوضع تقرير الحساب الختامى لموازنة البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مجموعة العمل المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لوضع تقرير عن الحساب الختامى لـ 22 وزارة طبقت موازنة البرامج والأداء لسنة 2018 - 2019، اجتماعا لها اليوم، للاتفاق حول منهجية العمل الخاصة بمجموعة العمل المكونة من مستشارى اللجنة ومن يرغب من النواب، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، وانضمت للمجموعة النائبة منال ماهر عضو اللجنة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آلية العمل وتوزيع المهام بين مجموعة العمل، والاتفاق على النقاط العامة التى سيتم وضع التقرير على أساسها، لتوحيد طريقة التقييم.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، أنه تم التأكيد على مدى تطابق الخطة الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المقدمة، والربط باستراتيجية 2030، والمؤشرات الموجودة، ومدى الصرف على البرامج الموجودة.

Advertisements

وأضافت "نبيل"، أنه تم الاتفاق على مخاطبة كل اللجان المعنية كل فيما يخصه لوضع تقرير فنى حول ختامى البرامج والأداء الخاصة بالوزارة المرتبطة بعمل كل لجنة.

وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد قرر تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل، ومستشارى اللجنة، لوضع تقرير عن الحساب الختامى لـ22 وزارة، طبقوا موازنة البرامج والأداء لسنة 2018 - 2019، حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة.

وكان رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، محمد السبكى، أكد خلال اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة، أن الفترة الماضية شهدت أكثر من جلسة وورشة عمل بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية لـ1700 موظف، لتدريبهم على المصفوفة والاستمارة الموحدة لمنظومة إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن العام الحالى سيكون تجريبيا فى إدخال موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmi، وأن العام المقبل تكون البرامج والأداء على منظومة gfmis بشكل كامل، وأكد أن المؤسسات الدولية أشادت بالتجربة المصرية فى التحول نحو منظومة الأداء والبرامج، ومنها "صندوق النقد الدولى".