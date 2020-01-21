شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من النائب محمد فؤاد بسبب طرح منزل "مصطفى النحاس" للإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، الآثار، الأوقاف، والثقافة، بشأن طرح وزارة الأوقاف لمنزل الزعيم الوطنى الراحل مصطفى النحاس بسمنود للإيجار، وأنه على الرغم أن عمر المنزل الذى تجاوز الـ90 عاما، حيث تم إنشائه على يد سيد بك عبدالعال، ليستأجره بعد ذلك النحاس باشا، ويقضى به باقى حياته، ليؤول بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف.

وتابع فؤاد:" المنزل شهد مواقف تاريخية عديدة مع أهالى سمنود، حيث كان مضيفة لهم أثناء تواجد النحاس باشا بالغربية، ومقرا لاجتماعات القيادات الوفدية واستقبل العديد من القيادات السياسية فى ذلك الوقت.

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ولفت فؤاد، إلى أن هذا القرار تسبب فى حالة من الغضب لدى أهالى مدينة سنمود، حيث أبدت فيه وزارة الأوقاف عن طرح هذا المنزل بالمزاد العلنى لمن سيدفع قيمة إيجارية أكبر، وهو ما قد يعرضه لأن يتحول إلى مقهى أو قاعة أفراح أو أى شىء آخر ينافى تاريخ وأصالة هذا المبنى.

وانتقد فؤاد، القرار وعواقبه، متسائلا بدلا من أن يتم تحويل المعلم التاريخى إلى متحف لمقتنيات النحاس باشا تخليدا لذكراه ولمواقفه السياسية البارزة، أو قصر ثقافة فى ظل عدم وجود قصر ثقافة بمدينةسمنود، يقع عرضه للهلاك والضياع، مشددا على ضرورة بحث هذا الأمر للوقوف على القرار المجحف لتاريخ هذا المبنى التاريخى وإتخاذ ما يلزم تجاهه.