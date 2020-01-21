برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن انقطاع الكهرباء بمرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب سليمان فضل العميري، ببيان عاجل لرئيس موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن انقطاع التيار الكهربائي، بعدد من المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب امتحانات الشهادات والصف الأول الثانوي.

وأوضح "العميري" في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء من المفترض أنها أصبحت وزارة رقمية، وهناك آليات جديدة في التعامل مع الأعطال أو الأحداث المفاجئة، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة طفرة حقيقة في قطاع الكهرباء، ولكن انقطاع التيار من الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل الظروف الراهنة الخاصة بامتحانات الطلاب يستوجب وضع رؤية جديدة للوزارة في التعامل مع الأعطال الطارئة أو المفاجئة.

وطالب عضو مجلس النواب بمطروح، سرعة إصلاح العطل بمحطة كهرباء العميد، والتي تسبب في انقطاع التيار عن مناطق وسط البلد والليدو والكيلو 4 والكيلو 7 والكيلو 2 منذ الساعة 1 صباحا، على أن يتم عمل الصيانة الدورية للمحطات حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى، وضرورة أن يكون هناك سرعة في معالجة الأعطال.