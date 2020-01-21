دفعها 100 متر.. قطار بضائع يصطدم بسيارة تعطلت على القضبان بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أصيبت فتاة في حادث تصادم سيارة ملاكي بقطار للبضائع، أثناء عبور قائد السيارة شريط السكة الحديد وتعطل سيارته، ونقل رجال الإسعاف المصابة لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر أمنى أن المصابة كانت تستقل سيارة ملاكي تحمل رقم "ط س و 3953 " وتجلس يمين السائق، وأثناء عبور الأخير لشريط السكة الحديد بمزلقان الكبانون، تعطلت السيارة فوق القضبان وصدمها قطار البضائع القادم مسرعًا من ميناء الأدبية.

وقال شهود العيان، إن القطار تحرك بالسيارة بشكل عرضي على القضبان لمسافة تجاوزت 100 متر، ونتيجة لذلك تهشم الجانب الأيمن وأصيبت الفتاة.

ورفعت إدارة المرور حطام السيارة، ليستكمل القطار رحلته، وجاري العرض على النيابة.