الخارجية الفلسطينية: الاتحاد الأوروبي مطالب بموقف أقوى في مواجهة انتهاكات الاحتلال

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاءأن رفض الاتحاد الأوروبي لإجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة، ودعوة إسرائيل كدولة احتلال للالتزام بالقانون الدولي، "خطوة خجولة وغير كافية، وتأتي في وقت متأخر وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الأوروبي أو دُوَله بشكل منفرد، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والمناشدات، وصيغ التعبير عن القلق الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن دولة الاحتلال شكلت نوعا من الحصانة ضد أي تأثيرات وتبعات للبيانات التي تصدر عن الاتحاد
المعركة المفتوحة على القدس.
وأكدت أن الاكتفاء بصيغ الرفض لإجراءات الاحتلال يبقى خجولا وضعيفا ومتأخرا، ولا يرتقي لمستوى الحدث والمسؤولية الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي ودوله، مشيرة إلى أن الاتحاد مطالب بموقف أقوى لمواجهة
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف القدس المحتلة بسكانها وهُويتها وتاريخها وعراقتها وطابعها الحضاري، دون أن يكون هناك رد فعل دولي يرتقي للمستوى المطلوب، وقادر على مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال ضمن مخططها الممنهج الذي تُشارك في تنفيذه جميع عناصر النظام الاستعماري الإسرائيلي، مؤكدة أن المعركة هي فلسطينية خالصة يقودها أبناؤها المقدسيون وقيادة هذا الشعب، ضمن إمكانياتهم المحدودة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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