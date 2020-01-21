العثور على منصة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأميريكية في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء، العثور على المنصة التي أطلقت منها صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقالت القيادة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية إنه بعد تعرض السفارة الأميركية في بغداد إلى صواريخ كاتيوشا، استنفرت قيادة عمليات بغداد جهدهاالاستخباري والأمني.
وأضاف البيان، أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، وتجري عملية تحرٍ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي.
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