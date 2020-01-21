"أردوغان مزور" يتصدر تويتر.. ومغردون: ارتكب كل الجرائم

دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج أردوغان مزور، بعد أن نشرت تقارير تركية أن رجب طيب أردوغان زوّر شهادته الجامعية من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة.

وقال مغردون إن تزوير شهادات جامعية لأردوغان يثبت للعالم أنه لا يستحق رئاسة تركيا، مؤكدين أن فضائحه وجرائمه فى حق الشعوب العربية ليست جديدة على المجتمع الدولي، وإنما ثبت من افعاله مدي الشر الذى يسعي إلي نشره فى المنطقة العربية.

وتابع البعض أن تركيا تشهد فضيحة مدوية، بعد نشر تقارير تؤكد قيامه بتزوير شهادته الجامعية، التى أدعى أردوغان حصوله

عليها.

وأكد مغردون أن أردوغان لم يترك جريمه الا وقام بإرتكابها بدايه من التزوير نهاية بتمويل الجماعات الارهابية فى الدول العربية، واحتلال أراضى الشعوب العربية، ومحاولاته الدائمة للسيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب.

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وتحدث نشطاء:عن أن فضائح اردوغان تلاحقه في كل مكان، وعليه التخلي عن كرسي الرئاسة التركية بعدما تأكد للجميع أنه قام بتزوير شهادته الجامعية.

ونشرت صحيفة "زمان" التركية أن مجموعة من النشطاء نظموا وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة

ستراسبورج الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد المتحدث باسم النشطاء، متين جولار، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي، وأضاف: "إننا واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبدا. قمنا بعمل المحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي".

وحسب الصحيفة التركية فإن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم المستندات اللازمة.