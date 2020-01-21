ترامب يهاجم أنبياء الشؤم أصحاب نهاية العالم في دافوس

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بمن وصفهم بـ"أنبياء الشؤم"، الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبيرة.

وخلال خطابه في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي، قال ترامب "أنا مؤمن كبير جدا بالبيئة"، مضيفا "لكن علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم".

وجاء تنديد ترامب بعد ساعات على مخاطبة المراهقة السويدية المدافعة عن البيئة، غريتا تونبرغ،

منتدى دافوس، حيث أشارت إلى أن الحكومات لم تقم "بشيء" لمواجهة التغير المناخي.

هذا وخصص الرئيس الأميركي حيزا كبيرا من كلمته للحديث عما وصفها بـ"الثورة الاقتصادية"، التي تعيشها الولايات المتحدة.

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وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حققت تغييرا في كافة المجالات لتحسين حياة المواطنين، مضيفا "نسبة البطالة

انخفضت في عهدي.. كما أنني وفرت 5 ملايين فرصة عمل منذ تولي الرئاسة".

وتابع "العديد من الشركات والمصانع عادت إلى الولايات المتحدة.. نستقطب حاليا حوالي ربع الاستثمارات في العالم".

وذكر الرئيس الأميركي أن إدارته عملت على تخفيض الضرائب على الشركات إلى أدنى مستوى، مبرزا أنه يمكن الآن للشركات أن تنشأ بدون دفع أي ضرائب".

وأردف قائلا "أميركا تحدث تغييرات كبيرة لصالح العمال وأسرهم.. نعمل على بناء اقتصادي أميركي تنعكس آثاره على الجميع".