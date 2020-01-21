الخارجية الفرنسية: سنتعاون مع الجزائر لوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أن الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وسنتعاون معها لوقف إطلاق النار

والعودة إلى الحوار في ليبيا.

قال الوزير الفرنسي خلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد

العزيز جراد، في الجزائر، إن "الجزائر قوة توازن وسلام في المنطقة يمكن الاستثمار فيها".

أضاف أن "فرنسا ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار".