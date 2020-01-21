بى.بى تنسحب من حقل كركوك العراقى بسبب عدم الاتفاق على خطة تطوير

أبلغت ثلاثة مصادر رويترز أن بي.بى انسحبت من حقل كركوك النفطى العملاق فى العراق بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل، فى ضربة جديدة لآمال زيادة إنتاج، تأتى الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها فى العراق وسط قلاقل سياسية فى ظل احتجاجات مناهضة للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد فى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وفقا لوكالة رويترز.

قالت المصادر إن بي.بى أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضى أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع فى شمال البلاد بعد أن حل فى نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها فى 2013.

وأعلنت خلية الاعلام الأمنى العراقى، عن مقتل جندى بهجوم لداعش فى كركوك، وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية "عناصر من عصابات داعش الإرهابية

تعرضت على نقطة تابعة للسرية الأولى بالفوج الثالث فى اللواء الخامس والأربعين فى الجيش، بمنطقة تل الذيب فى محافظة كركوك"، مضيفة أن ذلك أدى إلى مقتل أحد منتسبى السرية.

وقُتل جندى عراقى وأصيب آخران، فى هجوم مسلح جنوب محافظة كركوك شمال شرقى العراق، ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن مصدر أمنى - لم تسمه - القول إن "عناصر الجيش العراقى تعرضوا لهجوم مسلح فى قضاء داقوق قرية عرب كوى جنوبى كركوك"، مشيرا إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين