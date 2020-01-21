فيديو.. ترامب متفاخرًا: خلق 5 ملايين فرصة عمل في أمريكا

أفتخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإنجازات التي تم تحقيقها في فترة رئاسته، مشيرًا إلى أن بلاده استطاعت عقد صفقات تجارية "ممتازة" مع العديد من دول العالم وبينها الصين.
قال ترامب في كلمه في منتدى "دافوس" الاقتصادي، إن الولايات المتحدة تشهد نموًا اقتصاديًا لم يشهده العالم منقبل، حيث أن معدلات البطالة تراجعت في البلاد والاقتصاد تحسن.
أضاف أنه: "منذ انتخابه (كرئيس للولايات المتحدة) تم خلق 5 ملايين فرصة عمل في أمريكا"، مشددًا على أن معدلات البطالة الأمريكية خلال فترة إدارته تعتبرالأدنى إذا ما قورنت بفترة الرؤساء الأمريكيين الآخرى.
إضافةً لذلك قال الرئيس الأمريكي، إن إدارته قامت بخفض الضرائب على قطاع الأعمال الأمريكي إلى مستويات متدنية، كما أنها تقوم بإزالة العقبات التشريعية التي تعيق تطوير قطاع الأعمال.
أشار إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحات غير مسبوقة في العالم، إذ قامت إدارته بتنظيم التجارة والهجرة، علاوة على ذلك مستوى المعيشة تطور.
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