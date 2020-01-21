أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تعد مقيدة بالتزاماتها بخصوص وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

يأتي ذلك بعد أن اعتبرت بيونج يانج أن الولايات المتحدة تجاهلت مهلة حددتها بنهاية العام لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية.

وقال جو يونج تشول المستشار في بعثة كوريا الشمالية، في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمام مؤتمر نزع السلاح المدعوم من المنظمة الدولية، "لم نعد نرى سبباً للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر".

وأضاف جو، خلال حديثه في المؤتمر بصفته مبعوث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، أنه "إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فلن يكون هناك أبدا نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

والتزمت بيونج يانج بنزع أسلحتها النووية خلال قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. لكن هذا الالتزام لم تتبعه خطوات عملية من جانب الدولة الشيوعية.

وخلال الأشهر الماضية، استمرت كوريا الشمالية في إطلاق صواريخ باليستية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تنهي التزامها بوقف التجارب النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.