ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس المجلس السيادي السوداني

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى أوجه التعاون والعلاقات بين البلدين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى، الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان.

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