العراق.. مقتل متظاهر وسط تصاعد موجة الاحتجاجات

قتل متظاهر وأصيب أربعة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق القوات العراقية الرصاص الحي على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، التي تقع جنوب بغداد. بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود، إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، ما تسبب في مقتل متظاهر وإصابة نحو أربعة آخرين بجروح".

وأضاف الشهود بأن "مناطق متفرقة من المدينة تشهد مظاهرات كبيرة، رغم قطع الطرق والجسور والشوارع الداخلية والخارجية التي تربط كربلاء بعدد من المحافظات المجاورة، وذلك وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية".

كما شهدت محافظة النجف، إغلاق عدد من الطرق وإحراق الإطارات في الشوارع المؤدية إلى مطار النجف وجسر مستشفى الصدر وشارع الكوفة، وسط انتشار المتظاهرين في الشوارع، وذلك في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الرابع على التوالي.

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من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بأن الـحكومة حريصة على احترام القانون وفرض النظام وتنفيذ مطالب المتظاهرين واستمرار العـمل فـي مـؤسـسات الدولة المختلفة لضمان المصالح الـعامـة للمواطنين وعدم قطع الطرق العامة لأنها ستلحق ضرراً بمصالح المواطنين.

وأضاف أن "الحكومة تسعى لتوفير أجواء التظاهـر السلمي للمتظاهرين الـسلميين، وفي الوقت نفسه تضمن حقوق المواطنين الآخرين في انتظام سير العمل في المؤسسات والدوائـر الحكومية المختلفة والمدارس والجامعات والمراكز التجارية، لأن هناك قطاعاً كبيراً مـن المواطنـين يتعاطون مع هـذه المراكـز، لذلك تضمن الحكومة حق الوصول إلـيها والتبضع منها واستمرارية الرزق اليومي للكسبة الذين يعملون فيها".

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وقتل 4 متظاهرين وشرطيان عراقيان وأصيب أكثر من 100 في بغداد ومدن أخرى جراء مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تزامناً مع تصاعدت الاحتجاجات الشعبية وأعمال قطع الطرق والإضرابات وذلك مع انتهاء مهلة حددها المحتجون للطبقة السياسية للاستجابة لمطالبهم وتشكيل الحكومة.