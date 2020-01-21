كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة إيرانية.. ضابط يغتصب معتقلة بالاحتجاجات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة العربية، نقلًا عن الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية، رها بحريني، أن ضابط أمن إيرانيًا بلباس مدني اغتصب إحدى النساء المعتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران.

وقالت بحريني، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن حصلت على تقرير منظمة العفو الدولية حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وبحسب التقارير الواردة، أكدت بحريني، أن هذه المرأة تعرضت خلال فترة اعتقالها لضغوط من أجل ممارسة الجنس مع ضابط الأمن.

وأضافت بحريني: "كثيرا من هؤلاء الأشخاص يواجهون مزيدا من المضايقات إذا اعتزموا رفع شكاوى، وهو ما يعوق عملية الحصول على معلومات منهم، كما انتقدت بحريني "الحصانة" التي يستخدمها النظام الإيراني لحماية المسؤولين عن تلك الجرائم، والإنكار الرسمي لهذه الموضوعات ومنع المحاكمة فيها.

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وأعلنت بحريني، أن كثيرا من النساء وضحايا التعذيب والتحرش الجنسي لم يتمكنوا من رفع شكاوى بسبب الأجواء الأمنية، منتقدة تجاهل المسؤول الكبير في النظام الإيراني للموضوع المذكور.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد دعت الضحايا وأسرهم إلى إبلاغ السلطات الإيرانية عن الحالات المماثلة والتعذيب، خلال لقائهم أو مراسلتهم، وأن يطالبوا السلطات بالرد، مؤكدة "ما لم تتم مواجهة ظاهرة الحصانة في النظام الإيراني، فستتكرر هذه الحالات".

وطالبت بحريني، بالتعامل مع مرتكبي هذه الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وتوثيق هذه الحالات، ومراجعة طبيب موثوق وأخذ تقرير طبي منه حول الأضرار الناجمة عن التعذيب والضغوط التي يتعرضون لها، وذلك من أجل تقديمها لرفع الشكاوى.