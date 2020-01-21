كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تواصل نقل قوات موالية لها من سوريا إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواصل نقل قوات موالية لها من سوريا إلى ليبيا، لمساندة ميليشيات طرابلس المدعومة من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

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ودعا مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي اختتم يوم الأحد الماضي، أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار وإلزام المشاركين فيه على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة وتبني سياسة الحوار كوسيلة لحل الأزمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد المرتزقة "المرتزقة" الذين أرسلتهم أنقرة حتى الآن إلى نحو 2600 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند.