كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يقتبس أشهر كلمات السيسي في خطاب ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونال ترامب، أن الولايات المتحدة اقتربت من مرحلة الاستقلال عن الآخرين في مجال الطاقة.

واقتبس ترامب واحدة من أشهر كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما قال اليوم الثلاثاء في كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن نسمح للأشرار في أي مكان بتهديد حريتنا".

Advertisements

وأضاف ترامب، أن الاتفاق التجاري مع الصين وضع عددًا من المعايير لضمان تطبيق القانون، لافتًا إلى أن الاتفاق مع بكين في مرحلته الأولى وسيكون هناك مرحلة ثانية.

وأشار ترامب، إلى أنه عمل على إنهاء الكارثة التي سببتها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة في وسط نمو اقتصادي لم يشهده العالم من قبل، مؤكدًا العمل على بناء اقتصاد أمريكي تنعكس آثاره على الجميع.