كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: واشنطن وسول تعتزمان تعزيز دبلوماسية نزع السلاح النووي مع بيونج يانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط واشنطن وسول لتعزيز دبلوماسية نزع السلاح النووي مع بيونج يانج عن طريق الحد من التدريبات العسكرية المشتركة لهذا الربيع، والتي أثارت غضب كوريا الشمالية لفترة طويلة، حسبما كشفت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلًا عن وزارة الدفاع في البلاد، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع قوله: "إذا كانت الجهود الدبلوماسية جارية، فسنجري التدريبات ضمن الحدود التي سيتم الاتفاق عليها بين الجنوب والولايات المتحدة".

ووفقًا لمسؤول عسكري، استشهدت به وكالة يونهاب: "إنهم يخططون للذهاب أبعد من هذا العام عن طريق إجراء مناورات على مستوى الفوج بشكل منفصل. سوف تتدرب الكتائب الأمريكية والكورية الجنوبية ووحداتها التابعة معًا كالمعتاد".

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول كيفية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية العام الماضي.

Advertisements

تجاهلت الولايات المتحدة الموعد النهائي لنهاية العام للتوصل إلى اقتراح جديد من شأنه رفع العقوبات الاقتصادية على الشمال.

وكانت قد أوضحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج وها بعد لقائها بنظرائها من الولايات المتحدة واليابان في كاليفورنيا، يوم الاربعاء 15 يناير، أن التعاون بين الكوريتين لن يتطلب انتظار تقدم محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وصرحت للصحفيين بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ودبلوماسيين آخرين في بالو ألتو: "موقفنا الأساسي هو أن تكمل المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والحوار بين الكوريتين بعضهما البعض في دورة حميدة."

وقالت كانغ، إنه مع توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، من الضروري إحياء "زخم مشاركة كوريا الشمالية" من خلال المحادثات بين الكوريتين.

جاء الاجتماع بعد أن قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إن التعاون بين الكوريتين يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية. لكن من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية سترحب بالخطوات المقترحة.