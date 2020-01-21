كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ محاكمة إقالة دونالد ترامب بجدية في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للاطاحة بالرئيس الذي عمّق استقطاب الناخبين الأمريكيين فقط قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ودعا الديمقراطيون مجلس الشيوخ إلى إقالة الرئيس الجمهوري من منصبه، واصفًا إياه بأنه يشكل خطرًا على الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي. وانتقد ترامب ومحاموه إقالته، قائلين إنه لم يرتكب أي خطأ، وأن الديمقراطيين يحاولون ببساطة منعه من إعادة انتخابه.

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يتم بثها عبر التلفزيون إلى مرافعات افتتاحية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا الأسبوع، ويمكن إجراء تصويت في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، على القواعد التي تحكم المحاكمة.

ويشمل ذلك تقرير ما إذا كان ينبغي على مجلس الشيوخ في وقت لاحق النظر في أوامر استدعاء الشهود، مثل مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون.

ويتعين على أعضاء المجلس البالغ عددهم 100 عضو أن يقرروا ما إذا كانوا سيدانون ترامب بتهم وافق عليها مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 18 ديسمبر، واتهموه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس بسبب تعامله مع أوكرانيا.

وكتب الديمقراطيون في وثيقة ما قبل المحاكمة في نهاية الأسبوع، إذا سمح مجلس الشيوخ للرئيس ترامب بالبقاء في منصبه، فسيتم تشجيعه هو وزعماء المستقبل على الترحيب بالتدخل الأجنبي في الانتخابات لسنوات قادمة.

واتهم الفريق القانوني لترامب، في مذكرته السابقة للمحاكمة يوم الاثنين، الديمقراطيين باستخدام المساءلة "كأداة سياسية حزبية في عام الانتخابات" وقال إن مجلس الشيوخ يجب أن يتحرك بسرعة لتبرئته.

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يجب أن تكون محاكمة رئيس أمريكي لحظة مليئة بالدراما، وخطر سياسي كبير واحتمال حل الرئاسة. ولكن الأسواق المالية تجاهلت الأمر، ولم تكشف النقاب في التحقيق الذي استمر عدة أشهر حتى الآن عن الكثير لتعزيز المشاعر المناهضة لترامب بين الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات في حوالي الساعة 1 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى السبت، وحتى نهاية يناير على الأقل.

ويمكن أن تستمر المرافعات الافتتاحية لمدة أربعة أيام وتمتد ليلًا، مع تقديم فريق من المشرعين في مجلس النواب الديمقراطي القضية ضد ترامب، واستجابة الفريق القانوني للرئيس.

ومع وجود أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ لإقالة ترامب من منصبه، فمن شبه المؤكد أن تبرأ من زملائه الجمهوريين في المجلس. لكن تأثير المحاكمة على محاولة إعادة انتخابه أبعد ما يكون عن الوضوح.

ويتنافس 12 من الديمقراطيين على ترشيح حزبهم لمواجهة ترامب، بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته رويترز إيبسوس في الفترة من 13 إلى 14 يناير، وافق 39٪ من البالغين في الولايات المتحدة على أداء ترامب الوظيفي، بينما رفض 56٪. كما وجد أن 45٪ من المستطلعين قالوا إن ترامب يجب إزالته من منصبه، بينما قال 31٪ إن رسوم الإقالة يجب رفضها.

وتشمل هذه التوترات مع إيران التي كادت أن تتحول إلى حرب مفتوحة، وحرب تجارية متكررة مع الصين، وتواصل ترامب الفاشل حتى الآن مع كوريا الشمالية، والمخاوف بشأن تكرار التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والتوترات مع الحلفاء التقليديين في أوروبا وأماكن أخرى. وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجاردين".