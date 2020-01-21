اليوم بالقاهرة.. “الأسود” يتعرفون على خصومهم في تصفيات “مونديال” قطر

يتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، على منافسيه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث ستجرى قرعة الدور الثاني بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، 40 منتخبا، سيتم توزيعهم على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 10 منتخبات، علما أن الـ40 منتخبا هم أفضل 26 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهلوا من الدور الأول للتصفيات.

ويضمن متصدر كل مجموعة تأهله إلى الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر، إذ ستواجه المنتخبات الـ10 فيما بينها في لقاء من ذهاب، وإياب، لتحديد 5 متأهلين إلى العرس العالمي.

ويوجد “أسود الأطلس” في المستوى الأول إلى جانب منتخبات، الجزائر، وتونس، ومصر، والسنغال، ثم الكاميرون، وغانا، ونيجيريا، بالإضافة إلى مالي، والكونغو الديمقراطية.

Advertisements

ويضم المستوى الثاني، كوت ديفوار، وبوركينافاسو، وجنوب إفريقيا، وغينيا، وأوغندا، ثم الرإس الأخضر، والغابون، والكونغو، وزامبيا، والبنين.

ويتشكل المستوى الثالث من منتخبات، ليبيا، وموريتانيا، والنيجر، وناميبيا، وغينيا بيساو، وكينيا، بالإضافة بإفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومدغشقر.

أما رابع المستويات، فيضم السودان، وأنغولا، وجيبوتي، وليبيريا، والطوغو، ناهيك عن مالاوي، وتنزانيا، ورواندا، وغينيا الإستوائية، وإثيوبيا.