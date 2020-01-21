ترامب: الولايات المتحدة تقترب من الاستقلال في مجال الطاقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اقتراب استقلالية بلاده في مجال الطاقة، في تأكيد لتصريح سابق له بأنه الولايات المتحدة "لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات ترامب، مع ازدياد غير مسبوق في إنتاج النفط الصخري، تشهده الولايات المتحدة، في الأعوام القليلة الماضية.

وذكر ترامب، في كلمة له على هامش أعمال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي، في قرية دافوس بسويسرا ويستمر حتى الجمعة، أن بلاده أصبحت "قريبة جدا من الانفصال عن الآخرين في مجال الطاقة".

وتعد الولايات المتحدة حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 12.3 مليون برميل، كما أنها أكبر مستهلك عالمي بمتوسط 19 مليون برميل يوميا.

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يأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة من تصريحات مماثلة للرئيس الأميركي، قال فيها إن بلاده اليوم، "ليست بحاجة إلى النفط المنتج في الشرق الأوسط".

وخلال كلمته، هاجم ترامب من وصفهم بـ "أنبياء الشؤم"، الذين يحذرون من نهاية العالم بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري، الناتج عن الانبعاثات الكربونية من دول العالم، أبرزها الصناعية.

وزاد: "على الصعيد الشخصي، أؤمن بالبيئة.. لكن واجب علينا رفض أنبياء الشؤم وتوقعاتهم بقرب نهاية العالم لأسباب بيئية"، متجاهلا الكوارث البيئية التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية، وارتفاع درجات الحرارة، وتحذيرات آلاف العلماء في مجال البيئة.

كما تحدث عما وصفها بـ"ثورة اقتصادية" تشهدها الولايات المتحدة منذ توليه إدارة البلاد، وقارنها بسلفه باراك أوباما؛ وقال: "تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة واتخذت قرارات لتحسين معيشة مواطنينا".