اليمن.. مقتل بائع متجول برصاص مسلحين في النجد الأحمر جنوب إب

الثلاثاء 21 يناير 2020

قتل مواطن برصاص مسلحين بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن إشتباكات مسلحة اندلعت في سوق منطقة "النجد الأحمر" بمديرية السياني جنوب مدينة إب، تسببت بمقتل مواطن وانتشار الهلع والرعب في أوساط المواطنين.

وأضافت المصادر أن الإشتباكات اندلعت بين مسلحين من أسرة بيت دماج وقتل المواطن الذي يعمل كبائغ متجول في السوق ولا علاقة له بالإشتباكات.

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وشهد سوق النجد الأحمر حوادث عدة مشابهة سقط فيها قتلى من الباعة والمواطنين الأبرياء، في ظل انتشار الفوضى الأمنية بالسوق والمناطق المحيطة به.

ويعد سوق النجد الأحمر من أقدم الأسواق بمحافظة إب، غير أنه لم يشهد أي تطور نتيجة تعقيدات الوضع الأمني وانتشار المسلحين فيه بشكل لافت.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل أربعة مواطنين بحوادث أمنية متفرقة في مديريتي يريم والمخادر بمحافظة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية فوضى أمنية زادت معها معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات الناس، ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.