شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: عرض إيران مكافأة لمن يقتل ترامب .. "سخيف" والان نبدء بالتفاصيل

وصف المبعوث الأمريكي لنزع السلاح، عرض نائب بالبرلمان الإيراني مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب بأنه "سخيف" ويبرز "الأسس الإرهابية لذلك النظام"

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