رويترز: 'بي بي' البريطانية تنسحب من حقل كركوك

وأفادت المصادر بأن الشركة البريطانية أخطرت سلطات العراق الشهر الماضي بأنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد، بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.

وأكد مسؤول رفيع في شركة نفط "الشمال" العراقية (NOC)، التي تشرف على عمليات حقل كركوك، انسحاب "بريتيش بتروليوم".



وقال المسؤول: "نتائج دراسة BP الميدانية لتطوير حقل كركوك النفطي تم تسليمها لشركة نفط "الشمال"، وللأسف كانت دون التوقعات... على الأقل بالنسبة لنا".