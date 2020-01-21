انطلاق اجتماعات ممثلي الاتحاد الأفريقي تمهيدا لـ"قمة فبراير"

انطلقت في أديس أبابا، الثلاثاء، اجتماعات الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي؛ تمهيدا للقمة الـ33 يومي 9 و10 فبراير/شباط المقبل.

واستعرض مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، أسامة عبد الخالق، خلال أعمال الدورة الـ39 للجنة الممثلين الدائمين (سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد)، أبرز الموضوعات والنتائج والأهداف التي تحققت خلال رئاسة القاهرة للدورة المنتهية.



وقال عبد الخالق إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجازات أبرزها إطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة القارية وتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومتابعة خارطة طريق الإصلاح المؤسسى للاتحاد.





وأوضح أن مصر تعاملت مع عدد من القضايا الأفريقية منها السلم والأمن الأفريقي، وبرنامج البنية التحتية 2030 الذي يحمل طموح القارة من أجل التكامل والترابط.

وأشار إلى أن مصر لعبت دورا في ما يخص عملية السلام في مختلف المناطق في القارة منها أفريقيا الوسطي، والسودان وجنوب السودان ومناطق أفريقية أخرى، في إطار العمل على توفير الحلول للمشكلات الأفريقية.

Advertisements

بدوره، أشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، كويسي كوارتي، برئاسة مصر للدورة المنتهية.

وقال كوراتي، خلال كلمته، إن لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي تطرقت لمختلف القضايا خلال العام منها قضايا المجلس السلم والأمن الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي.





وتنعقد قمة هذا العام تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".



وستستمر اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين على مدار الأسبوع للإعداد للدورة الـ36 لاجتماعات المجلس التنفيذي "وزراء الخارجية" يومي 6 و7 فبراير/شباط المقبل تمهيدا لعقد القمة الأفريقية الـ33 يومي 9 و10 من الشهر ذاته.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير 2019 وستتولي جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.