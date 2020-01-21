العراق: إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت

أعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وإنهاء نفوذ إيران.

وقالت عمليات بغداد، في بيان: إنه لليوم الثاني على التوالي تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين قرب تقاطع قرطبة إلى هجمات عنيفة أدت إلى جرح عدد كبير.

وأضافت تأكد لنا صباح هذا اليوم تطور خطير وهو وجود مسلحين يستخدمون أسلحة كاتمة للصوت من داخل المتظاهرين باتجاه القوات الأمنية والمتظاهرين لخلط الأوراق ما أدى إلى جرح جندي بطلقة ناري نقل إلى المستشفى لإجراء عملية له.



Advertisements

وأكد البيان أن القوات الأمنية تمارس ضبط عالي للنفس وملتزمة بقواعد للاشتباك في حماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر.

كما دعت عمليات بغداد المتظاهرين السلميين إلى للانتباه إلى ذلك والتعاون مع القوات الأمنية في كشف المسلحين داخل المظاهرات وإلقاء القبض عليهم حفاظًا على سلمية التظاهر وسلامة القوات الأمن والمحتجين.





وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ ليل الأحد تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات الشعبية بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون للحكومة العراقية والأحزاب لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بحل العملية السياسية بشكل كامل وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.

ويتظاهر العراقيون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وهيمنة إيران على مراكز صناعة القرار في بغداد.

