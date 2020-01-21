سيناريو مُستمر.. حارس أردوغان يعتدي على ناشطة في مدينة برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

كرّر أحد حراس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هذا الأسبوع في ألمانيا، ما كان زملاؤه قاموا به في دول ومناسبات أخرى سابقة، من الاعتداء على المدنيين الذين يواجهون أردوغان بتظاهرات اعتراض على نهجه وسياساته.



ففي مؤتمر برلين الذي انعقد بشأن الأوضاع في ليبيا، ووجه أردوغان بتظاهرة احتجاج كبيرة أمام مقرّ إقامته، وقام فيها أحد حراسه بالاعتداء على إحدى السيدات.

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مراسل تلفزيون ”زي دي أف“ الألماني، اندرياس كيناست، وثّق لواحد من حراس أردوغان وهو يخرج من الموكب الرئاسي ويخترق حشد المشاة ليهاجم إحدى الناشطات.

وتشير الرواية الصحفية كما نُشرت تداعياتها اليوم، الى أن الأمن الألماني لم يشأ ان يعترض هجمة حارس أردوغان على السيدة التي لم يُعرف اسمها. وزاد على ذلك أن بعض المحسوبين على نظام أردوغان، قدموا للشرطة شكوى ضد المرأة بدعوى أنها أهانت الرئيس الضيف.

وكانت تسجيلات سابقة وثّقت لما أصبح يُعرف عالميا بـ “ فولكلور موكب السلطان“ والمتمثل بتكرار حالات اعتداء مماثلة من حراس أردوغان على المتظاهرين ضده، إحداها كانت في الـ19 من مايو 2017، والأخرى في نيويورك بتاريخ الـ22 من ديسمبر من السنة ذاتها.