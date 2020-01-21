ترامب: الصين تنفق 200 مليار دولار لدعم الخدمات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين تنفق 200 مليار دولار إضافية على مدار عامين على الخدمات الأمريكية والزراعة والطاقة والصناعة، وربما تبلغ 300 مليار، معقبا أن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق دون تطبيق التعريفات الجمركية التي كان على بلاده استخدامها مع الصين وغيرها، وأن التعريفات ستظل مفروضة على الصين خلال فترة المفاوضات.

Advertisements

وتبدأ إجراءات عزل ومحاكمة الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ، حيث قال محامو ترمب إن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون، ولا بد من رفضها في محاكمة.

ويواجه ترامب اتهامات بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونجرس بشأن سلوكه.

وتسعى مذكرة المحاكمة المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته، وعرقلة عمل الكونجرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.