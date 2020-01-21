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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: الأوضاع على الحدود مع العراق مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع على الحدود الكويتية العراقية مستقرة.
وكشف الجار الله في تصريحات للصحافيين بفعالية محلية، عن وجود تفاهمات بين الأجهزة الدفاعية والأمنية العراقية والكويتية، مشيرا إلى أن ”الوضع عبر الحدود مطمئن“.
وأعرب الوزير الكويتي، عن أمل بلاده في أن تكون هناك جهود لمعالجة أوضاع العراق ولبنان واليمن، مضيفا ”نؤكد التهدئة والحوار والحلول السلمية لأي خلافات أو نزاعات يمكن أن تحدث في الوطن العربي“.
وبحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الأحد الماضي في الكويت عددا من القضايا المشتركة بين البلدين، وفقا لـوكالة ”كونا“ الرسمية.
وعبر الجار الله عن أهمية الزيارة التي قام بها وزير الدفاع العراقي، إلى بلاده، وقال إنها تأتي في إطار التنسيق بين البلدين.
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