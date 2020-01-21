صحيفة روسية: الجيش المصري يمتلك أشهر مدفع في العالم ذاتي الحركة

قالت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية إن القوات المسلحة المصرية تمتلك أشهر مدفع روسي في العالم ذاتي الحركة عيار 122 ملم، والذي ظهر خلال مناورات "قادر-2020".

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نشره المروقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، أن القوات البرية المصرية حصلت على أعداد كبيرة من المدافع ذاتية الحركة التي توضع على سيارات "أورال-4320-1911-30".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدافع تحمل اسم D30-M، ومبنية على أساس مدافع الهاوتزر السوفيتية D-30، ولديها القدرة على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 15300 متر، وفي غضون دقيقة واحدة يمكن إطلاق 8 قذائف.

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ومؤخراً، نفذت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع القوات البحرية، وعناصر من القوات الخاصة عدد من الأنشطة التدريبية فى إطار فعاليات المناورة " قادر 2020"، التى تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحرا وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .