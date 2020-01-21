قوى الأمن: توقيف شخص خلال مكمن بطرابلس لسرقته سيارة ومفاوضة مالكها لاستعادتها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 27 كانون الأول 2019، إدّعى "ف. م." (مواليد عام 1990، سوري) لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة ​بيروت​، ضدّ مجهول بجرم سرقة سيارته نوع "جيب ميتسوبيشي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة الّتي قام بها عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، تمكّنوا من تحديد هويّة السارق الّذي لاذ بالفرار من بيروت باتجاه الشمال إلى ​مخيم البداوي​، متّخذًا منها ملجأً له، بحيث كان دائم الحيطة والحذر". ولفتت إلى أنّ "بتاريخ 17 كانون الثاني 2020، استدرجت قوّة من المكتب المذكور المشتبه به، ونصبت له مكمنًا محكمًا في ​دوار أبو علي​ - ​طرابلس​، وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى: "م. ش." (مواليد عام 1980، مصري) وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم سرقة".

وذكرت المديرية أنّه "ضُبط بحوزته مسدس حربي وذخيرة صالحة للاستعمال، إضافةً إلى ضبط السيارة المسروقة"، مبيّنةً أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السرقة، ومفاوضة مالكها لاستعادتها. كما أُعيدت السيارة إلى مالكها، والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".