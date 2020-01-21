المحكمة العسكرية اصدرت حكما بادانة عنصرين قاتلا بصفوف داعش في سوريا

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، حكما قضى بانزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الموقوف وليد بيروتي وتجريده من حقوقه المدنية، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا، بحق الفلسطيني الفار من وجه العدالة صالح الحسن الملقب ب (الفرقان)، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

ودانت المحكمة المتهمين بجرائم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الارهابي، بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقتال في صفوف التنظيم في ​سوريا​، والتخطيط لتنفيذ ​عمليات خطف​ لأشخاص في ​لبنان​، من أجل طلب فدية مالية وجمع أموال وإرسالها إلى التنظيم في سوريا من أجل تمويل أعماله الارهابية.