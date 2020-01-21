اعادة فتح فروع المصارف في بلدة حلبا

اعادت فروع المصارف في بلدة حلبا فتح ابوابها من جديد امام مودعيهااليوم، اثر فترة تعطيل قسرية فرضتها تداعيات حادثة فرع مصرف لبنان والمهجر في حلبا، وذلك بناء لقرار جمعية المصارف.
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