مفتشو وزارة العمل في مطار بيروت: حصر العمل باللبنانيين

اشار ​وزارة العمل​ الى انه "في اطار متابعتها للازمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، وضمن خطتها لمواجهة هذه الازمة وخلق مزيد من فرص العمل للبنانيين، قام فريق من مفتشي وزارة العمل بالكشف بشكل فجائي على بعض شركات الخدمات العاملة في ​مطار بيروت الدولي​ للاطلاع على شروط وبيئة العمل والتأكد من استحصال الاجانب على اجازات عمل".

ولفتت في بيان، الى انه تم ابلاغ هذه الشركات بوجوب حصر العمل فيها باللبنانيين وبتوجه الوزارة لعدم تجديد اجازات العمل للاجانب العاملين لديها خصوصا بعد تلقي طلبات من لبنانيين يرغبون في العمل في شركات مماثلة. وتعهدت الشركات التي شملها الكشف لتاريخه ببدء الاعتماد على اليد العاملة اللبنانية فورا وبشكل تصاعدي.

يذكر ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل ابو سليمان​ الشركات والمؤسسات بضرورة الالتزام بسياسات وزارة العمل بما يتعلق بتوسيع نطاق الاعتماد على اليد العاملة اللبنانية. كما يدعوها الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتعزيز التضامن الاجتماعي عبر اعطاء الاولوية في فرص العمل للبنانيين.