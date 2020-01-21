جمالي طالبت بلدية طرابلس بتأجيل استيفاء الرسوم البلدية عن العام 2019

طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ ​بلدية طرابلس​ "بتأجيل استيفاء الرسوم ​البلدية​ عن العام 2019 دون تحميل المواطنين اي غرامة اضافية، وذلك تماشيا مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة".

ولفتت جمالي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها ستتقدم من ​المجلس النيابي​ باقتراح قانون معجل مكرر لتشريع تأجيل استيفاء الرسوم البلدية في كل ​لبنان​ عن العامين 2019 و2020 الاعفاء من الغرامات".