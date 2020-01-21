طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي بلدية طرابلس "بتأجيل استيفاء الرسوم البلدية عن العام 2019 دون تحميل المواطنين اي غرامة اضافية، وذلك تماشيا مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة".
ولفتت جمالي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها ستتقدم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر لتشريع تأجيل استيفاء الرسوم البلدية في كل لبنان عن العامين 2019 و2020 الاعفاء من الغرامات".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي طالبت بلدية طرابلس بتأجيل استيفاء الرسوم البلدية عن العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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