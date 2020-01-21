لجنة الأشغال استمعت الى عرض من مجلس الانماء والاعمار حول مشاريع الصرف الصحي

خصصت ​لجنة الأشغال​ النيابية جلستها للاستماع الى عرض وشرح مفصل من مجلس الانماء وللاعمار حول الاشغال التي نفذها في قطاع ​الصرف الصحي​ في كل لبنان

كما تم عرض الآلية المعتمدة لتكليف المجلس القيام بتنفيذ منظومات الصرف الصحي والشبكات العائدة لها.

وتبين ان يوجد مشاريع صرف صحي قيد التحضير او التنفيذ بكلفة 570 مليون دولار وسوف تستلم اللجنة من وزارة الطاقة والمياه خلال 6 اسابيع الاستراتجية المحدثة لقطاع الصرف الصحي لتحديد الحاجات والاموال المطلوبة لاستكمال المشاريع ومن ضمنها المدرجة ضمن مؤتمر سيدر.