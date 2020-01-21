المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ينفي ما يتم تداوله عن نظام اتصالات جديد

نفى المكتب الاعلامي ل​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان له اليوم ما يتم تداوله عن صدور قرار عن الوزارة مفاده انه "سيتم غدا بدء العمل بنظام ​الاتصالات​ الجديد بحيث الارقام ستصبح مراقبة كما ستصبح المكالمات مسجلة ومحادثات الموبايل محفوظة و​الواتساب​ و​تويتر​ والفيسبوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي مراقبة".

واكد المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان هذا الخبر عار تماما عن ​الصحة​، وطلب توخي الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.