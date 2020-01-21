المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ينفي ما يتم تداوله عن نظام اتصالات جديد

نفى المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات في بيان له اليوم ما يتم تداوله عن صدور قرار عن الوزارة مفاده انه "سيتم غدا بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد بحيث الارقام ستصبح مراقبة كما ستصبح المكالمات مسجلة ومحادثات الموبايل محفوظة والواتساب وتويتر والفيسبوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي مراقبة".
واكد المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وطلب توخي الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.
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