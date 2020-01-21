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المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ينفي ما يتم تداوله عن نظام اتصالات جديد

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نفى المكتب الاعلامي ل​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان له اليوم ما يتم تداوله عن صدور قرار عن الوزارة مفاده انه "سيتم غدا بدء العمل بنظام ​الاتصالات​ الجديد بحيث الارقام ستصبح مراقبة كما ستصبح المكالمات مسجلة ومحادثات الموبايل محفوظة و​الواتساب​ و​تويتر​ والفيسبوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي مراقبة".

واكد المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان هذا الخبر عار تماما عن ​الصحة​، وطلب توخي الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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