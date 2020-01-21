لجنة الدفاع أرجأت البحث بمشروع قانون تخفيض رسوم الاقامة للرعايا الأميركيين

ارجأت ​لجنة الدفاع​ النيابية البحث بمشروع قانون يتعلق بتخفيض رسوم الاقامة للرعايا الأميركيين في ​لبنان​ بحضور ​ممثلين​ عن ​وزارة الخارجية​ والمديرية العامة للأمن العام. صدقت مشروع قانون يرمي الى استبدال اسم قرية شير حرين في محافظة عكار باسم قرية شير حميرين، واستبدال اسم قرية عين القبو ودير مار سمعان ب​محافظة جبل لبنان​ ​قضاء المتن​ لتصبح قرية عين القبو.

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