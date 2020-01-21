جرافات الاشغال تعمل على فتح طريق فنيدق القموعة

افاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ اعالي عكار خالد ديب، أن "​طريق فنيدق القموعة​ بات سالكا في الاتجاهين ولا تزال جرافات ​وزارة الاشغال​ العامة بمؤازرة من شرطة ​بلدية فنيدق​ تواصل عملها لمنع تراكم الثلوج على هذه الطريق". إضغط للمزيد

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