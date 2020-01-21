المرصد السوري: مقتل 12 مدنيا في قصف روسي على شمال غرب سوريا

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، عن "مقتل 12 مدنيا على الأقل، بينهم سبعة أطفال، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في شمال غرب ​سوريا​"، موضحا أن "​مدنيين​ قتلا جراء الضربات الجوية في جنوب شرق ​محافظة إدلب​ فيما قتل عشرة آخرون في غارات على قريتين تابعتين ل​محافظة حلب​ المجاورة، اسفرت واحدة منها عن مقتل عائلة كاملة مؤلفة من ثمانية مدنيين بينهم ستة أطفال في قرية كفرتعال".

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