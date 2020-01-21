هيئة الإغاثة الإنسانية التركية أنشأت 120 مأوى للسوريين في إدلب

كشف منسّق مساعدات "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)" في ​سوريا​، زكي طاهر أوغلو، "أنّنا نبني منازل مؤقتة للسورين بدلًا من الخيام، وقد بنينا 120 مأوى للسوريين شمالي ​محافظة إدلب​ السورية، على مقربة من الحدود التركية؛ ولدينا ميزانية لرفع عددها إلى 4 آلاف منزل".

ولفت في تصريح صحافي، على هامش مشاركته في اجتماع للتعريف بحملة المساعدات التركية لإدلب بولاية أفيون قره حصار، إلى "نزوح نحو 450 ألف سوري من محافظة إدلب باتجاه الحدود التركية"، مركّزًا على أنّ "​النظام السوري​ يواصل استخدام القوّة ضدّ المدنيّين، دون الالتزام بالاتفاقات".

وينزح المدنيون السوريون هربًا من الهجمات المتواصلة على إدلب، إلى مناطق عمليتي "​درع الفرات​" و"غصن الزيتون"، ومخيمات وأماكن آمنة نسبيًا قريبة من الحدود التركية.