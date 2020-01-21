وزير خارجية فرنسا: الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وسنتعاون معها لوقف إطلاق النار بليبيا

أكّد وزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لو دريان​، أنّ "​الجزائر​ قوّة توازن وسلام في المنطقة ويمكن الاستثمار فيها".

ولفت خلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في الجزائر، إلى أنّ "​فرنسا​ ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ والعودة للحوار"، مركّزًا على أنّ "الجزائر عاشت مرحلة مهمّة في تاريخها، والشعب وحده هو من قرّر مصيره".

وفي سياق آخر، أوضح أنّه "جرى الاتفاق بين باريس والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل".

وكان لو دريان قد التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في مقرّ وزارة الشؤون الخارجية، واستعرضا القضايا الإقليميّة والدوليّة، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي.